Häufiger krank

Ludwigshafen.Die Beschäftigten in Ludwigshafen waren im Jahr 2019 öfter krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt. Das geht aus Daten der Barmer-Krankenkasse hervor. Demnach lag der Krankenstand in der Stadt bei 5,4 Prozent – gegenüber 5,1 Prozent in Rheinland-Pfalz und 5,0 Prozent im Bundesdurchschnitt. An einem durchschnittlichen Kalendertag waren in Ludwigshafen 54 von 1000 Beschäftigten arbeitsunfähig gemeldet. Hauptursache für die Krankschreibungen waren laut Barmer psychische Erkrankungen wie etwa Depressionen. Psychische Leiden verursachten bei jedem Beschäftigten durchschnittlich 4,4 Tage von Arbeitsunfähigkeit. Es folgen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems wie Rückenschmerzen (3,9 Tage) und Atemwegserkrankungen wie Bronchitis (2,8 Tage). ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020