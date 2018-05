Haftstrafen nach Überfall

Anzeige

Frankenthal/Ludwigshafen.Weil sie im Dezember 2016 im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim einen 34-Jährigen überfallen haben sollen, hat das Landgericht Frankenthal drei Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen vier Jahren und sieben Monaten und fünf Jahren und einem Monat verurteilt. Die Dritte Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der älteste Angeklagte das Opfer am 18. Dezember 2016 in eine Falle gelockt hat, wie ein Sprecher mitteilt. Der jüngste Angeklagte habe dem Mann dann mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen. Anschließend gingen die drei mit einem Schlagstock auf den 34-Jährigen los. Der Kurde, der die Angreifer von einigen Begegnungen im Hemshof kannte, erblindete auf einem Auge.

Politische Streitigkeiten

Hintergrund der Tat waren wohl politische Streitigkeiten unter den Beteiligten. Während das Opfer Mitglied bei der türkisch-nationalistischen Rockergruppierung Osmanen war, die dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wohlgesonnen ist, gehörten die drei Angeklagten der Seite der kurdischen Bahoz an – zwei Gruppen, zwischen denen es immer wieder zu Konflikten kommt. Die Angeklagten hatten die Tat bestritten. Nach Angaben des Gerichtssprechers ist mit Revisionsanträgen zu rechnen. jei