Halberg-Areal verkauft

Ludwigshafen.Das traditionsreiche Gelände des Pumpenherstellers Halberg an der Rheinallee ist verkauft worden. Dies bestätigte Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) auf „MM“-Anfrage. Über den neuen Besitzer machte er keine Angaben. Dieser werde noch im ersten Quartal den städtischen Gremien die Planungen vorstellen. Dem Vernehmen sollen auf dem 2,4 Hektar großen Gelände Wohnungen entstehen – ähnlich wie in der direkten Nachbarschaft am Rheinufer Süd. Das Areal gehörte bislang dem US-Konzern Flowserve. Dieser hatte den Pumpenhersteller 2015 gekauft, den Standort am Rheinufer Mitte 2017 geschlossen und die Produktion nach Spanien verlagert. Land und Stadt hatten noch 2012 die städtebauliche Einbindung des HalbergWerks mit insgesamt vier Millionen Euro unterstützt.

„Sehr gute Nachricht“

Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) bezeichnete den Verkauf als sehr gute Nachricht. Damit könne die Wohnbebauung am Rheinufer weiter entwickelt werden. Dazu würden aber nicht nur Kitaplätze gebraucht, sondern auch eine passende Grundschulversorgung. Wegen steigender Schülerzahlen sucht die Verwaltung einen neuen Grundschulstandort im Innenstadtbereich. Auch die SPD begrüßt den Verkauf. „Wichtig ist eine preislich gestaffelte und sozial gut durchmischte Wohnbebauung“, sagt Parteichef David Guthier. Zudem soll eine gute Kita Teil der Planungen werden. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019