Hallenbad soll saniert werden

Ludwigshafen.Die meisten Sportvereine haben ihre Bauvorhaben fast ersatzlos gestrichen. Grund: Das Land reduzierte die Zuschüsse für Großinvestitionen auf eine Pauschalförderung unterhalb der früher üblichen 40 Prozent. Auch die Stadt gewährt keinen Anteil von 40 Prozent mehr. Somit müssten die Vereine weit mehr als die einst 20 Prozent Eigenbeteiligung aufbringen. Deutlich wurde dies beim Jahresförderungsplan 2019, den der Sportausschuss gestern einstimmig verabschiedete: Einziges Projekt auf der Prioritätenliste ist die Fenster- und Fassadensanierung im Hallenbad Süd. Weitere Vorhaben der Vereine wurden nicht angemeldet. 1,4 Millionen Euro kosten die Arbeiten am Hallenbad, in dem seit rund 15 Jahren Sanierungsarbeiten laufen. Die Glasfassade und Fenster stammen noch aus den Anfangsjahren 1973.

Vielleicht kommt die Stadt bei diesem Projekt besser weg als zu erwarten ist: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) will ihre Kontakte nach Berlin ins Spiel bringen, um eventuell ins Bundes-Förderprogramm zu kommen, dann wäre ein Zuschuss von 90 Prozent möglich. Vom Land kommen allenfalls 40 Prozent der zuschussfähigen Kosten gemäß dessen Vorgaben.

Zuschuss für Eisstadion

Der Haushaltsentwurf der Stadt sieht in beiden kommenden Jahren Zuschüsse für die Sportvereine, zur Pflege von Sportanlagen, für Club-Verwaltungskosten und sonstige Ausgaben der Vereine in einer Gesamthöhe von jeweils 543 000 Euro vor. So gibt es einen Betriebskostenzuschuss von 25 500 Euro für das Eisstadion und 15 000 Euro für die Personalkosten der Badestelle Blies. „Die Beträge für die nächsten beiden Jahren haben sich kaum verändert,“ sagte Steinruck.

Als überregionale Sportveranstaltungen gibt es 2019 in Ludwigshafen erstmals den „Inklusiven Sportabzeichen-Tag des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Sportbundes Pfalz“ am 12. Juni. rs

