Hallenbad Süd bleibt zu

Ludwigshafen.Das Hallenbad Süd bleibt ab dem heutigen Freitag, 10. Januar, aufgrund technischer Probleme geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, ist eine Umwälzpumpe für das Sportbecken defekt, so dass dort nicht die nötige Wasserqualität erreicht werden kann. Ebenfalls sei eine Zuleitung für das Wasser im Nichtschwimmerbecken defekt. Diese müsse repariert werden. Fachfirmen seien bereits mit den Reparaturarbeiten beauftragt.

Die Stadt verweist darauf, dass der Kurskartenverkauf wie geplant am Freitag stattfindet. Das Personal im Hallenbad Süd verkaufe ab 17 Uhr Karten für zwei Anfänger-Schwimmkurse und einen Folge-Schwimmkurs. Am Wochenende stehe das Hallenbad Oggersheim Badegästen zur Verfügung. Geöffnet ist das Hallenbad am Samstag von 8 bis 15 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr. dls

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.01.2020