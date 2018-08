Hallenbad Süd öffnet am Freitag

Anzeige

Ludwigshafen.Nach achtwöchiger Sommerpause öffnet das Hallenbad Süd (Erich-Reimann-Straße) wieder am morgigen Freitag, 17. August. In der Zwischenzeit wurden unter anderem die Duschräume für die Mädchen und Jungen saniert. Die Wand- und Bodenfliesen wurden ausgetauscht und sind nun in Weiß und Blau gehalten. Zudem wurden neue Duscharmaturen und Wasserleitungen installiert. Das Hallenbad hat folgende Öffnungszeiten: montags von 8 bis 20 Uhr, dienstags von 7 bis 20 Uhr, mittwochs von 8 bis 18 Uhr, freitags von 7 bis 20.45 Uhr, samstags von 7 bis 14 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Der Vorverkauf für neue Schwimm- und Aqua-Jogging-Kurse beginnt am Freitag, 31. August. ott