Hallenbad Süd öffnet wieder

Ludwigshafen.Das Hallenbad Süd in der Erich-Reimann-Straße öffnet wieder ab Mittwoch, 9. September, zu den üblichen Zeiten. Vorerst ausgesetzt wird jedoch der Warmbadetag. Wegen der Corona-Pandemie können maximal 65 Gäste gleichzeitig das Bad nutzen, sie müssen sich aber nicht vorab für ein Zeitfenster entscheiden. Eine vorherige Reservierung ist nicht nötig. Die Stadt empfiehlt jedoch, vor dem Besuch die aktuelle Auslastung telefonisch unter 0621/504-29 00 zu erfragen. Kinder bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Person das Bad betreten. Die Verwaltung bietet ab Donnerstag, 17. September, wieder Schwimm- und Säuglingskurse an.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020