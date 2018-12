Handtasche einer 89-Jährigen geraubt

Ludwigshafen.Zwei unbekannte Männer haben einer 89-jährigen Frau in der Georg-Herwegh-Straße die Handtasche geraubt. Nach Polizeiangaben von gestern war die Seniorin am Montag gegen 17 Uhr an der Haltestelle Südweststadion aus der Straßenbahn ausgestiegen und hatte dabei bemerkt, dass ihr zwei Männer folgten. Ein Täter riss plötzlich an ihrer Handtasche, so dass der Inhalt auf den Boden fiel. Die Männer nahmen den Geldbeutel und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und haben schwarze Haare. Einer von ihnen trug eine weiße Jacke. Hinweise an die Kripo unter Tel. 0621/963-27 73. ott

