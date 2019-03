Hans Arndt geht ins Rennen

Ludwigshafen.Die Freien Wähler (FWG) in Gartenstadt haben ihr langjähriges Mitglied Hans Arndt (Bild) zum Ortsvorsteherkandidaten nominiert. Wie die Partei gestern mitteilte, sei die Entscheidung für den 62-jährigen BASF-Kraftwerkmeister in geheimer Wahl gefallen. Arndt, seit zehn Jahren Mitglied im Ortsbeirat, will die Lebensqualität in der Gartenstadt verbessern. Zu bewältigen seien vor allem Wohnungskrisen, bauliche Mängel an Schulen und fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Dafür bedürfe es der Initiative der Bürger und der Bereitschaft der Verwaltung und des Stadtrates, Macht an die Ortsbeiräte abzugeben. jei

