Hartinger löst Weber ab

Ludwigshafen.Nach massiven innerparteilichen Querelen hat eine AfD-Versammlung einen neuen Kreisvorsitzenden gewählt: Manfred Hartinger (Bild) wurde Nachfolger von Timo Weber (42). Neu im Amt sind als Stellvertreter Richard Reinhardt und Jörg Bendel. Weber wollte sich nicht zu seiner Abwahl äußern. „Ich muss die Ereignisse der vergangenen Tage erst einmal verarbeiten.“ Die Frage, ob er Parteimitglied bleibe, ließ er unbeantwortet. Wie berichtet waren sechs Vorstandsmitglieder in der vergangenen Woche zurückgetreten. Aus dem Kreis des Vorstands gab massive Vorwürfe gegen die Fraktion wegen eines Grillfestes. Dabei sollen angeblich Datenschutzbestimmungen verletzt worden sein, was Hartinger vehement bestreitet.

Nach Informationen dieser Redaktion hatte die Versammlung am Dienstagabend in Frankenthal mit 20 gegen 16 Stimmen die Neuwahl des gesamten Vorstandes verlangt – und nur Ergänzungswahlen für die vakanten Posten abgelehnt. Daraufhin kandidierte Weber nicht mehr für den Vorsitz. Hartinger (76) will das Bürgerbüro in der Ludwigsstraße beleben. Die Partei und die Fraktion sollen wieder gemeinsam arbeiten, so sein Wunsch. Die Zahl der AfD-Mitglieder war in den vergangenen Monaten von 100 auf 85 zurückgegangen. ott (Bild: Hartinger)

