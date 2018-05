Hassrede ist eine „Form von Gewalt“

Anzeige

In einer vor zwei Jahren erhobenen Umfrage hätten 54 Prozent der 14 bis 24 Jahre alten Nutzer angegeben, häufig Hasskommentare in Sozialen Netzwerken zu sehen, berichtete sie. „Man muss ganz deutlich sagen, dass auch die schriftliche sprachliche Abwertung, wie wir sie in Sozialen Netzwerken sehen, eine Form von Gewalt ist und Menschen massiv schädigt“, betonte Rafael. Betroffene zu unterstützen, Hilfe bei Experten zu suchen, Beweise zu sichern und strafrechtlich Relevantes anzuzeigen, führte die Referentin als mögliche Gegenmaßnahmen für Nutzer an.

Die Sozialen Netzwerke würden die Meldeprozesse stetig verbessern, so Rafael. Seit Januar sei das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ in Kraft, nach dem Netzwerke klar strafrechtlich relevante Inhalte binnen 24 Stunden entfernen müssten. Angesichts dieser Politik regte sie an, in Präventionsarbeit und Demokratieprojekte zu investieren und das Thema der Medienkompetenz in den Schulunterricht zu integrieren. mav

