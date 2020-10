Hauptbahnhof Ludwigshafen: Durchführung erhält neuen Anstrich

Ludwigshafen.20 Künstler, 300 Liter Farbe und 1000 Einsatzstunden hat die Umgestaltung der Unterführung am Hauptbahnhof Ludwigshafen gekostet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Unter dem Namen "Meeting of Styles" hat das Wiesbadener Kollektiv "Buntic Media" die Füßgängerunterführung, die alle Gleise des Bahnhofs miteinander verbindet, in freundlichen Motiven in Farbe gehüllt, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit.

Außerdem hat die DB rund 500 konventionelle Leuchtstoffröhren im gesamten Bereich des Bahnhofs gehen klimafreundliche LEDs ausgetauscht. Pro Jahr spart der Bahnhof somit rund 36 Tonnen CO2 ein.

