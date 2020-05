Hausarbeit statt beruflicher Karriere

Ludwigshafen.Trotz Corona-Krise hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft wieder einen Diversity-Tag organisiert, bei dem es um Chancengleichheit und Vielfalt geht. „Frauen machen Care-Arbeit, Männer machen Karriere? – Sozioökonomische Betrachtungen zum Geld“, lautete der Titel der Veranstaltung, die jedoch nicht wie gewohnt im Vortragsraum der Hochschule stattfand, sondern online. Inzwischen haben sich schon viele an diese Form der Zusammenkunft gewöhnt. „Dies ist der erste virtuelle Diversity-Tag. Unser Thema hat durch die Corona-Krise an Aktualität gewonnen, denn Frauen machen in dieser Situation mehr Care-Arbeiten und Männer kümmern sich weiterhin um die Karriere“, sagte Elke Raum, Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule.

„Modell längst überholt“

Den Vortrag hielt die Soziologin Birgit Happel, die sich als Referentin für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Der Begriff „Care-Arbeit“ umschreibt alle Tätigkeiten im häuslichen Umfeld, einschließlich Erziehung der Kinder und Pflege der Eltern. Noch immer werden diese Arbeiten als „Frauensache“ gesehen, als Tätigkeiten, die Frauen neben ihrem schlecht bezahlten Mini- oder Teilzeitjob erledigen, so Happel. Dieses Modell gelte längst als überholt.

„Zurzeit findet alles daheim statt, zum Beispiel das Homeschooling, das oft Aufgabe der Frauen ist. Als Gesellschaft sind wir nicht so weit, wie wir gerne wären“, sagte Happel, die sich als Mitglied von UN Women Germany für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen engagiert.

Wer sich hauptsächlich um Haushalt und Kinder kümmere, habe keine Zeit und Energie mehr, einem gut bezahlten Job in Vollzeit nachzugehen. Dies mache sich spätestens dann bemerkbar, wenn es zu einer Scheidung kommt oder beim Eintritt ins Rentenalter. Falls die Frau nach einer Scheidung wieder arbeiten muss, könne sie kaum noch an ihren früheren Job anknüpfen, nach der Rente droht Altersarmut, so die Referentin. Mini- und Teilzeitjobs machen die Situation nicht besser. Das Problem sei, dass die Sozialversicherung und das Steuerrecht auf einer männlichen Erwerbsbiografie basieren. Diese brauchen dringend eine Anpassung, so Happel.

Der Vorteil einer virtuellen Sitzung ist, dass man Umfragen einbringen kann, bei der die Teilnehmer aktiv werden können. „Frauen können ohne Einverständnis eines Mannes in Deutschland eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Wann war das?“, lautete eine Frage. Drei Jahreszahlen stehen zur Auswahl, die Antwort lautet, kaum zu glauben, 1977. „Viele Frauen erzählen mir, dass ihre Mütter nicht arbeiten durften“, fügte Happel hinzu.

Um die derzeitige Situation zu verbessern, möchte sie die Frauen früh sensibilisieren, was den Umgang mit Geld betrifft. „Über Geld spricht man nicht, lautet eine oft gehörte Meinung. Doch man sollte selbstbewusst darüber sprechen können, denn so lässt sich viel Leid vermeiden.“

