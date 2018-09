Haushalt 2019/2020: 52 Millionen für Hochstraßen

Für Schulen sind indes 41 Millionen Euro vorgesehen und 32 Millionen Euro für den Kitaausbau. Dies sieht der Doppelhaushalt 2019/2020 vor, den Kämmerer Dieter Feid (SPD) in den Stadtrat eingebracht hat. Mit 69,2 Millionen Euro für 2019 und 54 Millionen Euro für 2020 bleiben die Defizite auf einen ähnlich hohen Niveau wie in diesem Jahr. Weitere Besonderheit: Um die Gewerbesteuereinnahmen zu steigern, plant die Stadt, den Gewerbesteuerhebesatz von 405 auf 420 Punkte zu erhöhen.

Im Folgenden die einzelnen Aspekte:

Gewerbesteuerhebesatz: Nach vierjähriger Pause will die Verwaltung erneut den Gewerbesteuerhebesatz anheben - um 15 auf 420 Punkte. „Damit liegen wir leicht über dem Durchschnitt in Rheinland-Pfalz von 417 Punkten, aber immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 545 Prozent“, erläutert der Kämmerer. Zum Vergleich: In Worms und Frankenthal werden 420 Punkte erhoben, in Mannheim 430 Punkte, in Mainz 440 Punkte und in Saarbrücken 490 Punkte. Die Verwaltung habe die Anhebung sorgfältig geprüft, sagt der Kämmerer und spricht von einem vertretbaren Weg. „Wir glauben, dass die 2900 betroffenen Betriebe dadurch nicht überfordert werden und die Stadt zugleich die Einnahmen nachhaltig verbessern kann.“

Steuereinnahmen: Die Gewerbesteuer bleibt die weitaus wichtigste Einnahmequelle. Für die beiden kommenden Jahre erwartet Feid jeweils einen Betrag von 194 Millionen Euro - gegenüber 190 Millionen Euro in 2018. Deutlich gestiegen in den vergangenen zehn Jahren ist das Aufkommen bei der Einkommensteuer, das 2020 bei 75,4 Millionen liegen soll. Zum Vergleich: Die unlängst erhöhte Vergnügungssteuer bringt 5,4 Millionen Euro.

Sozialausgaben: „Ungebremst bleibt die Dynamik bei den Ausgaben im Jugend- und Sozialbereich“, berichtet der Kämmerer. Als Gründe nennt er etwa die hohe Arbeitslosen-, Kinderarmuts- und Schulabbrecherquote. Weil Zuschüsse und Kostenerstattungen bei weitem nicht die Kosten decken, weise der Bereich der sozialen Sicherung ein strukturelles Defizit von mehr als 150 Millionen Euro auf. Zudem steht eine weitere Großinvestition an. „Wegen der hohen Geburtenzahlen und starken Zuzüge muss die Stadt wohl ein viertes Ausbaupaket bei den Kindertagesstätten auflegen“, kündigt der Kämmerer an.

Personalausgaben: Stark steigend ist die Tendenz auch bei den Personalkosten. Dabei schlagen die Tarifsteigerungen sowie zusätzliche Stellen zu Buche - durch den Ausbau der Kindertagesstätten, im Baubereich und bei betreuenden Grundschulen. Ferner werde die Stadt nicht tarifgebundene Mitarbeiter bei der Jugendförderung, Feuerwehr und im Gebäudemanagement in feste Arbeitsverhaltnisse übernehmen.

Investitionen: Auch wenn die Gesamtsumme zur Sanierung der Hochstraße Süd noch nicht bekannt ist, will die Stadt bis 2020 dafür 31,1 Millionen Euro ausgeben. Für Planungskosten zum Ersatzneubau der Hochstraße Nord sind 21,4 Millionen Euro vorgesehen. Der größte Einzelbetrag bei den Schulen fließt in die Modernisierung des Kerschensteiner-Berufsschulzentrums mit acht Millionen Euro. Relativ gering sind die Beträge für den Ausbau der Straßenbahnlinie 10 in Friesenheim. Hier beginnt der eigentliche Gleisaustausch vermutlich erst 2021.

Verschuldung: Drei Jahre lang blieb der Schuldenstand fast unverändert, jetzt steigt er deutlich an. Die Pro-Kopf-Verschuldung klettert von derzeit 7561 Euro auf 8100 Euro bis 2020. Obwohl die Stadt weiter vom historisch niedrigen Zinsniveau profitiert. Im Durchschnitt muss sie für ihre Kredite nur einen Zinssatz von 1,5 Prozent bezahlen. Für die beiden folgenden Jahre hat der Kämmerer eine Erhöhung der Zinsausgaben eingeplant - aber lediglich eine leichte Anhebung: „Damit könnten wir einen Zinsschock von maximal einem Prozent mehr auffangen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018