Haushalte ohne Internet

Ludwigshafen.Viele Vodafone-Kunden müssen seit Mittwoch vergangener Woche auf Internet, Kabel-TV und Festnetz-Telefon verzichten. Von der Störung waren 130 Haushalte in drei Stadtteilen betroffen, die über einen Kabelstrang versorgt werden. Grund für den Ausfall sei ein „Anbindungsfehler“ gewesen, teilte die Pressestelle des Mobilfunkunternehmens mit. Die Arbeiten zur Beseitigung der Störung seien sehr aufwendig. Am Mittwoch seien über die Hälfte der Betroffenen nach rund einer Woche wieder ans Netz angeschlossen worden, so die Pressestelle des Unternehmens. Die restlichen Haushalte sollen in den kommenden Tagen wieder versorgt werden.

Von der Störung waren Kunden in Friesenheim, Gartenstadt und im Stadtteil Süd betroffen, beispielsweise in der Brunck-, Eschenbach-, Rückert- und Schopenhauerstraße sowie teilweise in der Kastanien- und Buchenstraße. Der lange Ausfall sorgte für starken Ärger bei den Kunden. kph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019