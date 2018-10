Hausmesse im Ebertpark

Ludwigshafen.Fachgeschäfte, die zur „TOP in LU“-Vereinigung zählen, stellen am Montag, 22. Oktober, von 16 bis 21 Uhr bei einer Hausmesse im Turmrestaurant im Ebertpark einen Ausschnitt aus ihrem Angebot vor. Das Modehaus Chr. Schad präsentiert um 17, 18.30 und 20 Uhr aktuelle Strick-, Leder- und Lammfellmode. Das Turmrestaurant und das Restaurant Atable bieten kleine Gerichte zum Probieren an. Bio-Feinkost Kichererbse sowie das Weingut Seeber in St. Martin zeigen eine Auswahl aus ihren Sortimenten. Schuh-Keller präsentiert die Mode für die Wintersaison. Bei Rad & Sport Fecht können sich die Besucher über neue Trends informieren. Gleiches gilt für das Küchencentrum Habermehl & Wallé. Kuthan-Immobilien, Arico Wohn- & Gewerbebau und Back Capital & Immobilien stehen für Fragen rund um Miete, Kauf und Verkauf von Immobilien zur Verfügung. Immobilienfachmann Georg Kuthan erläutert um 19 Uhr Tipps und Tricks für Privatverkäufer. Thilo Fitzner unterhält musikalisch am Boogie-Woogie-Piano. Der Eintritt kostet fünf Euro. ott

