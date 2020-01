Heimat als Ort zum Krafttanken

Ludwigshafen.„Es war mir ein großer Wunsch, das Festjahr mit einem Gottesdienst zu beginnen“, sagte Ortvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) beim ökumenischen Festgottesdienst in der St. Michael-Kirche in Maudach. Der Wunsch erfüllt sich: Das Gotteshaus war bis auf den letzten Platz besetzt. Maudach feiert die erste urkundliche Erwähnung im Jahre 770, vor genau 1250 Jahren. Schon das Gebet beim Gottesdienst war auf das Jubiläum ausgerichtet und handelte von Herkunft und Zukunft, Wurzeln und Flügeln.

Der katholische Pfarrer Josef D. Szuba und der evangelische Pfarrer Michael Lupas hielten die Predigt, die unter dem Psalm 31,9 stand: „Du stellst meine Füße in weiten Raum.“ Lupas schätzt den Blick in alle Richtungen: In seiner alten Heimat im norddeutschen Flachland könne man „morgens schon sehen, wer mittags zu Besuch kommt.“

In seiner neuen Heimat Maudach schätzt er die Weinberge am Horizont und die Wege, die wieder hinausführen. Doch der weite Raum habe auch etwas Bedrohliches, ein latent beklemmendes Gefühl. Pfarrer Szuba sprach von einem „Eingeengtsein in Handlungsmustern und Konventionen, die den Blick auf das Wesentliche, auf das Gemeinwohl, auf den Nachbarn, verstellen.“

Maudach sei ein Ort zum Ausruhen und zum Krafttanken. „Die Heimat als sozialer Mittelpunkt, die uns nicht in den Schoß fällt – das ist Lebensaufgabe und Kunst.“ Das Zuhause bezeichneten die Pfarrer als „zweite Haut“, und es ist „ein Schatz wenn sich Menschen für einen Ort engagieren.“

Ein Höhepunkt war die Segnung der Jubiläumsfahne mit dem Erzengel Michael und seinem Kampf gegen die Mächte des Bösen. Die Fürbitten galten den Bewohnern von Maudach. Britta Geborek-Haag und die fiebrig erkältete Marina Jesse stimmten im Anschluss stimmgewaltig mit „O Happy Day“ auf den weltlichen Teil der Feier ein, auf den Neujahrsempfang und Ausblick auf das Jubiläumsjahr.

An der Seite der Jubiläumsprinzessin Katharina I. verglich die Ortsvorsteherin ihre Rolle als einzige Frau unter sieben Kollegen im Ortsbeirat mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge.“ Dennoch, „die Zusammenarbeit ist mir wichtig für die Zukunft von Maudach.“ Die Grundversorgung, die Sanierung der Straßen und die Kitas sind zentrale Themen. Und natürlich das Jubiläumsjahr mit 1250 Jahre Maudach, 50 Jahre Karnevalsverein und 50 Jahre Arge.

„1250 Jahre wirst du alt“, so begann die Jubiläumshymne, „macht alle mit, groß und klein.“ Maudach sang sich in der Kirche warm für das Jubeljahr.

