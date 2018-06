Heimat der Hip-Hop-Kultur

Anzeige

Ludwigshafen.Es riecht nach Lösungsmittel und Lack. Auf dem Garagentor glänzt ein neues Graffiti-Bild in frischer Farbe. Graffiti-Künstler und Diplom-Sozialarbeiter Philipp Himmel steht zwischen Spraydosen und gebrauchten Sprayköpfen und zieht die Konturen eines bunten Papageis nach. Dabei spielt er mit Schatten und Lichtreflexen. Graffiti ist Teil der Hip-Hop-Kultur, und ein ungeschriebenes Gesetz der Szene lautet: Man soll sein Wissen und Können weitergeben. Mit den Jugendlichen hat Himmel beim Sommerfest der Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch das Kunstwerk ans Tor gesprayt.

Dass die Hip-Hop-Kultur als Lebensstil in die Jugendfreizeitstätte eingezogen ist, daran hat sich dessen Leiter Martin Groh längst gewöhnt. Das Freizeitangebot am fünften Jugendtag steht aber nur zum Teil im Zeichen des Hip-Hop. Rund 100 junge Gäste schwärmen durch die Räume des Jugendtreffs – sonst sind es im Tagesdurchschnitt höchstens 50. Einige davon sind Stammgäste. Die meisten probieren die Workshops aus und entscheiden dann, ob sie öfter kommen wollen.

Neben dem Graffiti-Workshop und einem Hip-Hop-Dance-Kurs bietet die Freizeitstätte Turniere im Torwandschießen und Tischtennis sowie eine Rallye mit ferngesteuerten Elektroautos an. Die Gäste können am Pool chillen, grillen, die Disco besuchen, alkoholfreie Cocktails genießen und Preise in der Tombola gewinnen. „In den vergangenen Wochen stand eine Box am Tresen. Die Jugendlichen haben die Zettel mit ihren Vorschlägen fürs Sommerfest dort reingeworfen“, sagt Martin Groh, Leiter der Jugendfreizeitstätte.