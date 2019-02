„Heimat für geschützte Arten“

Ludwigshafen.Die Erweiterung der Bauschuttdeponie im Südosten Rheingönheims lehnen die vier Naturschutzorganisationen BUND, Nabu, Orbea und Pollichia zwar nicht grundsätzlich ab. Gegen einen Teilbereich der Planung äußern sie jedoch starke Bedenken. Sie fordern, das sogenannte Wäldchen mit einer Größe von 1,7 Hektar zu erhalten und vom Ausbaukonzept auszunehmen. Die Verbände luden zu einem Infoabend ins Johann-Crüger-Gemeindezentrum ein, um mit rund 60 Besuchern über den Schutz des Waldstückes zu diskutieren.

Laubfrosch und Schwarzpappel

Weil die städtische Bauschuttdeponie am Hohen Weg in absehbarer Zeit ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat und angesichts von Großprojekten wie dem Abriss der Hochstraße Nord dringend Platz benötigt wird, planen die Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL) unmittelbar nördlich anschließend eine neue Deponie anzulegen.

„Der Standort ist jedoch alles andere als ideal“, sagten Pollichia-Vorsitzender Johannes Mazomeit und Klaus Eisele von der ornithologischen Beobachtungsstation Altrhein (Orbea). Auf dem ungenutzten Gelände einer ehemaligen Tongrube habe sich die Natur selbst ausgebreitet und im Vergleich mit anderen Forsten ein an Arten deutlich reicheres Wäldchen entwickelt. „Es bietet seit Jahrzehnten seltenen und streng geschützten Arten wie Schwarzpappel und Laubfrosch eine Heimat.“

Dabei handelt es sich um ein relativ kleines Gebiet, das zwischen Rheinufer, Rehbach, Radfernweg und Deponie liegt. „Wir wollen die Erweiterung der Deponie nicht verhindern, sondern als mündige Bürger mitgestalten”, sagte Eisele und betonte: „Wir sind in einem frühen Planungsstadium, jetzt können wir mithelfen, dass die Deponie dort eingerichtet wird, wo sie am wenigsten Schäden verursacht.”

Mazomeit zeigte auf, weshalb der Erhalt nicht nur aus romantischen Gründen des Artenschutzes, sondern auch konkret für die Bürger wichtig sei. So stehe Ludwigshafen mit einem Waldanteil von nur 2,4 Prozent auf hinteren Plätzen bei mehreren Statistiken, bei denen es um Waldanteil oder Grünflächen in Großstädten gehe. Gerade im Süden Rheingönheims seien in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Flächen versiegelt worden. Baumbestand und Grünflächen in und um Städte herum seien wichtig für das lokale Klima, produzierten Frischluft und böten Naherholung – „das ist mittlerweile überall anerkannt“.

Nach Ansicht der Naturschutzverbände muss das kleine Waldstück nicht zwangsläufig der Deponie weichen. Für die geplante Erweiterung seien rund 18,5 Hektar vorgesehen, das Wäldchen liegt ganz am Rand der neuen Deponie und nehme nur knapp ein Zehntel der Gesamtfläche ein. „Für die Deponie ist das kein unverzichtbares Kernstück, für die Naherholung und den Artenreichtum in der Stadt aber sehr wohl”, so Mazomeit. Zumal es sich offensichtlich mit den anderen kleinen Schutzgebieten in unmittelbarer Nähe wie der Aue an der Rehbach-Mündung vernetzt habe.

In der Diskussion wurde immer wieder betont, dass man konstruktiv dabei mitwirken wolle, dass wirtschaftliche Notwendigkeiten und Naturschutz keine Widersprüche seien. Man sei überzeugt, dass das möglich sei und biete den Dialog an.

Die Stadtverwaltung wollte gestern auf „MM“-Nachfrage keine Stellungnahme zu den Forderungen der Naturschutzverbände abgeben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019