Heimspiel gegen Bingen

Ludwigshafen.Erster Auswärtspunkt für den FC Arminia 03 Ludwigshafen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Mit einem torlosen Unentschieden beim 1. FC Kaiserslautern II überraschten die Rheingönheimer am vierten Spieltag. Der Punktgewinn war für die Arminen zwar etwas schmeichelhaft, wegen des Einsatzwillens jedoch nicht unverdient. „Wir sind auf unsere Mannschaft stolz“, sagten Trainer Hakan Atik und Manager Markus Impertro. „Mit einem Punkt in Kaiserslautern haben wir nicht unbedingt gerechnet.“

Nun kommt am Samstag, 16.30 Uhr, Hassia Bingen auf die Bezirkssportanlage in Rheingönheim, wo die Rheinhessen in der vergangenen Saison ein 2:2-Unentschieden holten. Aktuell sind sie nach vier Spieltagen noch sieglos. Niederlagen gab es gegen den SV Röchling Völklingen (0:1) und den TSV Schott Mainz (1:3) – Unentschieden gegen SV Gonsenheim (2:2) und FV Diefflen (1:1). Die Bingener waren in den zurückliegenden 20 Jahren in der Südwest-Oberliga eine Art „Fahrstuhlmannschaft“: Viermal stiegen sie in die Verbandsliga ab – dreimal kehrten sie als Meister von dort wieder in die Oberliga zurück. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019