Heinigstraße: Radweg statt zweiter Fahrspur

Ludwigshafen. Autofahrer, die in der Heinigstraße Richtung Süden unterwegs sind, werden ausgebremst. Die Verwaltung wird bis Ende Oktober eine der beiden Fahrspuren streichen und dafür einen Radweg auf einem 600 Meter langen Abschnitt zwischen Sumgaitallee und Kaiser-Wilhelm-Straße anlegen. Dies kündigte Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) an. Der Durchgangsverkehr in Richtung Süden soll nicht

...