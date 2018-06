Heißer Wettkampf in der Sonne

Anzeige

Nach einem kräftezehrenden Wettbewerb siegte am Ende die Grundschule Albert Schweitzer mit einer Gesamtpunktzahl von 9519. Auf dem zweiten Platz landete die Rupprecht-Schule (9441 Punkte) vor der Bliesschule auf Rang drei (9349 Punkte). Die beste Einzelleistung bei den Jungen erzielte Sajjad Noorahmadi (Goethe-Mozart-Schule) mit 1148 Punkten. Bei den Mädchen holte sich Nadine Sebou (Schillerschule Oggersheim, 1109 Punkte) den Sieg.

Für den Sieger gab es einen großen Wanderpokal, Medaillen für die drei erstplatzierten Schulen und Sachpreise wie Bälle und Rucksäcke für die besten Jungen und Mädchen.

Mit dabei war Marlon Römer (10) von der Rupprecht-Schule. Er hat schon zum zweiten Mal beim Stadionsportfest Leichtathletik mitgemacht und sagte: „Mir gefällt das Sportfest gut und vor allem, dass die Laufbahn hier so lang ist.“ An seiner Grundschule gebe es zwar eine, aber die sei kurz. Auch Mitschülerin Laila Steinmann gefällt alles an der Veranstaltung. Weitwurf sei nicht ihre beste Disziplin, aber sie habe nun seit ihrer Teilnahme am Wettkampf mit 22 Metern das für sie beste Ergebnis aufgestellt. Beim Sprint über 50 Meter lief es mit 8,94 Sekunden und beim Weitsprung mit 3,15 Metern diesmal nicht ganz so gut: „Ich habe gestern so viel Fußball gespielt“, erklärt die Zehnjährige, warum ihre Beine an diesem Tag etwas schwer waren.

Hindernislauf mit Bananenkartons

Ihr Sportlehrer Fabian Sctiba ergänzte, dass die besten Schüler der Bundesjugendspiele am Stadionsportfest teilnähmen: „Die Kinder sind immer total motiviert, wenn sie mitgehen dürfen. Es ist eine große Ehre für sie“, sagt der 30-Jährige. Und wer nicht dabei sein darf, sei zwar traurig, akzeptiere es aber. Speziell geübt haben die Schüler an der Rupprecht-Schule in diesem Jahr die Disziplinen Ballwurf und Weitsprung.

Vor der Verkündigung der Ergebnisse gab es zum Zeitvertreib mit der „Bananenkartonstaffel“ eine besondere Form des Hindernislaufs: Die Kinder mussten über Bananenkartons hüpfen. Am schnellsten waren oft nicht die besten Läufer, sondern diejenigen, die die Staffel am geschicktesten weitergaben, so dass ein flotter Start des nächsten Teammitglieds möglich war. Den Sieg holte sich die Goethe-Mozart-Schule.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/ludwigshafen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.06.2018

Zum Thema Sportfest in Ludwigshafen