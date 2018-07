„Helfende Hände“ packen an

Anzeige

Ludwigshafen.Wenn Sägespäne und Farbspritzer durch die Luft wirbeln – dann sind wieder die „Helfenden Hände“ unterwegs. Einmal im Jahr machen sich Mitarbeiter von AbbVie tatkräftig ans Werk. Seit 2009 unterstützt das forschende BioPharma-Unternehmen ehrenamtlich Kindergärten, Schulen und andere soziale Einrichtungen in der Region.

Im zehnten Jahr besuchte der Konzern die Protestantische Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Ludwigshafen-Friesenheim. In der Einrichtung aus den 1970er Jahren werden regelmäßig Renovierungsarbeiten fällig. „Ohne die ’Helfenden Hände’ hätte die Renovierung viel länger gedauert und nur Stück für Stück durchgeführt werden können. Vor allem unsere 75 Kinder freuen sich über die schöne neue Kita“, berichtet Kita-Leiterin Ingrid Eberle.

Kinder genießen Freizeit im Park

In der Einrichtung haben rund 100 AbbVie-Mitarbeiter zwei Tage lang gemalt und geschraubt was das Material hergegeben hat. Während die fleißigen Helfer neue Sitzgelegenheiten schufen, an Spielgeräten und am Baumhaus arbeiteten, waren die Kinder und Betreuer mit der AbbVie-Feuerwehr im Ebertpark. Bei spannenden Spielen stellten die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis und befragten die Feuerwehrleute zu ihrem Beruf.