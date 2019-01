Heller: „Das ist modernes Sklaventum“

Ludwigshafen.Über 300 Gäste genossen die familiäre Atmosphäre sichtlich: Mit Brezeln, Sekt, Wein oder Kaffee beging Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, den Neujahrsempfang im voll besetzten Kulturzentrum „dasHaus“. Die vorhandenen Stühle reichten kaum aus.

Heller freute sich, nicht nur Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, sondern auch den närrischen Hausherren, Sven Zill, Präsident des Großen Rates, zu begrüßen. Er bedankte sich aber auch bei den zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Schulen, Banken, Kirchen und Vereinen sowie der „Blaulichtfamilie“ für die geleistete Arbeit sowie Unterstützung. In einer Gedenkminute erinnerte er an den früheren Ortsvorsteher Bernhard Ball und Ortsbeirat Rudi Müller.

„Der Stadtteil wächst. Ich brauche eine Grundschule in Süd“, forderte Heller. Er machte in seiner Neujahrsrede aber auch noch deutlich, dass er einen Nahversorger in der Walzmühle brauche.

Am Beispiel von der Knollstraße und den Mitarbeitern der Firma Abbvie erläuterte er, dass es im ganzen Stadtteil ein Anwohnerparken geben müsse. „Die Mitarbeiter haben Parkplätze, die Anwohner aber nicht“, so Heller. Schließlich setzte er sich klar für die Bürger in der Chemiestadt ein und forderte einen fließenden Verkehr in der Innenstadt.

130 Nationen im Stadtteil

„Mit ist es egal, wie die Menschen aus Bad Dürkheim nach Mannheim kommen. In Ludwigshafen muss der Verkehr fließen“, sagte Heller. Der Ortsvorsteher bezeichnete die Südliche Innenstadt als „Herz der Stadt“. Das Vorhaben, die Polizei in die Heinigstraße zu verlegen, bezeichnete er als zweitbeste Lösung. „Ich würde gerne wissen, wo die Mitarbeiter alle parken wollen“, so seine rhetorische Frage. Dennoch schwor er seine Gästeschar auf die Chancen der Stadtentwicklung durch den Abriss der Hochstraße Nord ein. Bezüglich des Metropol-Projekts am Berliner Platz erinnerte er, dass Ludwigshafen nicht mehr der Eigentümer des Geländes am Berliner Platz sei. Heller berichtete, dass in der Südlichen Innenstadt knapp 30 000 Menschen aus mehr als 130 unterschiedlichen Nationen und aus allen Religionen leben würden und dankte allen, die beim Thema Asyl aktiv mitgearbeitet haben. Er ging aber auch auf die Problematik der vielen Arbeiter aus Osteuropa ein.

„Wenn 14 oder 16 Namen an einem Briefkasten stehen, dann werden diese Menschen ausgenutzt. Das ist modernes Sklaventum. Wenn es Hühner wären, hätten sie Anspruch auf Tierschutz. Wir müssen ihnen helfen“, mahnte Heller.

In ihrem geistlichen Wort warb Marlene Charlotte Siegel von der freireligiösen Gemeinde für eine multikulturelle Gesellschaft und ein Leben ohne Krieg und Gewalt.

Traditionell überreichte Lothar Bisson die Neujahrsbrezel. Der Karnevalverein Rheinschanze machte Christoph Heller mit hellblauem Strampler, Häubchen und Schnuller zum Baby Konstantin II.. Musikalisch sorgten die „Band Johannes“ und die Liedertafel Bavaria für Kurzweil. Die Guggemusiker der Huddelschnuddler sorgten traditionell für einen stimmgewaltigen Abschluss.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019