Helmut Leger feiert 90. Geburtstag

Ludwigshafen.Er hat den Behindertensport in Ludwigshafen aufgebaut wie kaum ein anderer. Helmut Leger, Ehrenvorsitzender der Behinderten-Sportvereinigung Ludwigshafen (BSV), feierte am Freitag seinen 90. Geburtstag. Bei der BASF-Explosion 1948 hatte der Elektrotechnik-Ingenieur ein Bein verloren und setzte sich danach unermüdlich für den Behindertensport ein. 25 Jahre lang leitete der in der Pfingstweide wohnende Leger die BSV. Noch im Alter von 87 Jahren war er als Übungsleiter im Aquajogging aktiv. Seit 2014 engagiert er sich im Beirat für Menschen mit Behinderung. 2003 wurde Leger mit der Sportplatte des Landes geehrt.

