Hemmungslos zur Kaffee-Zeit

Ludwigshafen.Wie verbringen Senioren ihren Sonntagnachmittag? Kaffeekränzchen, wie man sie aus Loriot-Filmen kennt, sind offenbar passé. Bereits zum zweiten Mal fand in der Diskothek Musikpark am Berliner Platz die Seniorendisco statt, zu der die Generation 55 plus eingeladen war. Und diese Generation weiß, wie man feiert. „Die erste Seniorendisco war schon ein Erfolg, dieses Mal nutzen wir noch den zweiten Raum des Musikparks. Wir haben zwei DJs, die alles mögliche spielen, Schlager, Disco, 80er, 90er“, sagte Birgitta Scheib vom Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen, der die Veranstaltung organisiert.

Die Tanzfläche war gut gefüllt, getanzt wurde Freestyle in Formation, Disco Fox als Paar oder einfach allein. „Um die 400 Leute sind da, darunter viele Gesichter, die ich auch schon beim ersten Mal gesehen habe. Die Senioren freuen sich schon lange im Voraus auf die Veranstaltung“, sagte Tanja Block, Mitarbeiterin des Musikparks. „Ich war bis heute Morgen um sechs Uhr hier, habe kurz geschlafen, dann ging es um 13 Uhr wieder weiter mit den Vorbereitungen.“ Die Mitarbeiter sind an diesem Nachmittag ehrenamtlich im Einsatz, was der Seniorenrat sehr zu schätzen weiß. Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei, die DJs spielten Freestyle-Klassiker wie „Fantasy Girl“ von Johnny O aus den 80ern, „Mambo No. 5“ von Lou Bega oder deutschsprachige Schlager im unverkennbaren Disco-fox-Rhythmus.

Über Facebook von Disco erfahren

„Ich habe über Facebook von der Veranstaltung erfahren und war auch schon bei der ersten Seniorendisco hier. Der Unterschied zwischen der älteren Generation und der jüngeren ist meiner Meinung nach die Hemmschwelle zum Tanzen. Die Jüngeren trauen sich erst nicht, die Älteren sind schnell auf der Tanzfläche“, meinte Sabine Gailing, die mit Ehemann und Arbeitskollegen die Disco besuchte. „Wir finden, dass es für die ältere Generation viel mehr Angebote wie diese geben sollte“, sagte Gustav, der mit seiner Frau Deborah aus Viernheim gekommen war. „Ich habe in meiner Jugend Schlager gehört, diese werden hier auch gespielt.“ Die beiden sind oft beim Paartanz auf der Tanzfläche zu finden. „Ich tanze gerne zu Disco-fox und Soul, in meiner Jugend habe ich Marianne Rosenberg gehört. Wir sind heute zum ersten Mal hier und finden es gut, wie sehr die Leute auf der Tanzfläche aufeinander Rücksicht nehmen,“ meinte Deborah. „In den Tanzschulen, die wir kennen, sind freitags oft solche Abende. Diese Veranstaltungen sind immer sehr voll. Daran sieht man, wie groß die Nachfrage ist“, fügte Gustav hinzu. Bei „Hulapalu“ von Andreas Gabalier jodelten alle begeistert mit, wobei man den Eindruck gewinnen konnte, beim Après-Ski zu sein. Der Termin für die nächste Seniorenparty im Musikpark steht schon fest und kann im Kalender notiert werden: Sonntag, 7. April 2019, 15 Uhr.

