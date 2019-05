Hemshof feiert auf Goerdelerplatz

Ludwigshafen.Musik, Fahrgeschäfte und Verkaufsstände erwartet die Besucher des 42.Hemshoffestes ab Freitag, 31.Mai, am Goerdelerplatz. Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine in der Nördlichen Innenstadt stellte mit der Lukom ein Rahmenprogramm bis Sonntag, 2. Juni, zusammen. Zum Auftakt am Freitag unterhält ab 18 Uhr die Band Poor Boys. Am Samstag eröffnet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck um 15 Uhr das Fest. Höhepunkt ist der Auftritt der Band „Kraft & Kräftin“. Beim Frühschoppen am Sonntag zeigen Vereine verschiedenen Vorführungen. Danach steht Nadine Fischer auf der Bühne. Das Fest klingt mit dem DJ Team LU aus. ott

