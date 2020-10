Hendrik & Co spielen im „Haus“

Ludwigshafen.Die Theatergruppe Hendrik & Co ist am Freitag, 16. Oktober, um 10 und um 16 Uhr mit ihrer Show „L’escabeau“ im Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) zu Gast. Laut Stadt handelt es sich bei dem Stück um eine „clowneske Show“, die poetisch, verträumt und vor allem sehr lustig daherkommt. Ludwigshafenern bekannt sein dürfte die Gruppe Hendrik & Co von einem Auftritt beim Straßentheaterfestival. Tickets kosten im Vorverkauf (unter www.dashaus-lu.de/veranstaltungen) acht Euro und an der Tageskasse zehn Euro. Gruppen können sich bei Monika Schill unter 0621/504-22 63 oder per E-Mail an monika.schill@ludwigshafen.de anmelden. jei

