Heringsessen im Zeichen der Trauer

Ludwigshafen.Die Fasnachtskampagne endete am Mittwoch mit dem traditionellen Heringsessen im „Gläsernen Foyer“ im Pfalzbau. Oberbürgermeisterin (OB) Jutta Steinruck (SPD) hatte 125 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Banken sowie die Vertreter der Karnevalsvereine zum Ende der fünften Jahreszeit eingeladen. Dabei stand nicht nur die Trauer um das Ende der Kampagne, sondern auch die Trauer um den am Dienstag verstorbenen Alt-OB Werner Ludwig im Fokus. Mit einer Schweigeminute gedachten die Gäste des bürgernahen 93-Jährigen. „Nach Rücksprache mit seiner Familie findet das Heringsessen heute trotzdem statt, weil Werner Ludwig nicht gewollt hätte, dass die Fasnachter ihre Kampagne nicht beenden können“, erklärte Steinruck.

In einem kurzen Rückblick ging sie auf Ludwigs 28 Jahre als Oberbürgermeister ein. In Schwarz gekleidet, zog der Große Rat ins Foyer ein. Christoph Heller, „König von Pinsel und Strich“, bedankte sich bei Polizeipräsident Thomas Ebling für die gute Zusammenarbeit während der Kampagne und des Umzugs. Zudem dankte er Steinruck für ihr Engagement als „Königin Jutta I. vun de Gass“ und gab ihr den Stadtschlüssel zurück. „Geld ist in der Kasse nie und das Rathaus steht noch. Es war aber eine irre schöne Kampagne“, meinte Heller. „Ich habe es genossen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eine einmalige Sache und mir eine große Ehre“, entgegnete die OB.

Sie bat die Tollitäten nach vorne, darunter das Mannheimer Stadtprinzenpaar Maren-Michelle I. und Naro I. sowie sechs weitere Prinzessinnen und einen Prinzen. „Danke für die schöne Zeit und euer wahnsinniges Engagement. Ihr habt einen tollen Job gemacht“, lobte sie.

Schließlich übergab sie die Ehrenpreise für die schönsten Wagen beim Umzug. Von den Mannheimer Umzugswagen kam der Karnevalsverein „Fröhlich Pfalz“ auf den ersten Platz, den zweiten Platz belegte die Karnevalgesellschaft „Lallehaag“ und den dritten die Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“. Von den Ludwigshafener Wagen erhielt die Karneval Gesellschaft „Farweschlucker“ den ersten Preis, den zweiten Preis der Carneval-Club Mondglotzer 1969 und den dritten Platz der Karnevalverein „Rheinschanze 1877“. Von den Gästen bekamen die „Reilinger Kraichbach Schlappe“ den ersten Platz, die Karnevalsgesellschaft „Die Wasserhinkle“ den zweiten und „Andis Fahrschule mit VFL Neuhofen“ den dritten Platz. Den Sonderpreis „Thanks für Kehring“ erhielten die WBL-Mitarbeiter, die nach dem Fasnachtsumzug wieder für Ordnung sorgten. jom

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020