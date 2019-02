Herz und Seele sichtbar gemacht

Der Pilot (Peer Damminger) trifft auf den kleinen Prinz (Bärbel Maier) © keiper

Ludwigshafen.Die Tage verwehen wie der Wüstensand, und die Wasservorräte sind zur Neige gegangen, als der in der Sahara abgestürzte Pilot jenen wundersamen Gefährten trifft, der ihn bitten wird: „Mal mir ein Schaf!“ Das Stück „Der kleine Prinz“ nach der Erzählung des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry zeigt die KiTZ Theaterkumpanei im Mundenheimer Theaterladen. Peer Damminger – in voller Fliegermontur – mimt dabei den Piloten und Bärbel Maier – in grünem Overall und gelber Astronautenkappe – den Prinzen.

Zwei Ebenen verwoben

Die Handlung wird über zwei Ebenen verwoben, einer Spiel- und einer Erzählebene, in welcher der Pilot seine märchenhaften Erlebnisse rekapituliert. Es bleibt dabei offen, ob es den Prinzen wirklich gibt, oder ob er der Fantasie des Piloten entsprungen ist. Sicher ist aber, dass es der kleine Kerl ist, der dem Havarierten die Kraft und den Willen verleiht, sein Flugzeug zu reparieren und sich am Ende in die Luft zu erheben.

Die Theatermacher haben mit Maiers Bühnenfassung eine eigene, kindgerechte und liebevolle Adaption des „Kleinen Prinzen“ geschaffen, mit der es ihnen gelingt, das Wesentliche – Herz und Seele der Geschichte – für die Zuschauer sichtbar zu machen. Aufmerksam verfolgen so etwa die Schüler der Klasse 2b der Wittelsbachschule das knapp einstündige Stück – und nehmen regen Anteil am nachfolgenden Gespräch mit den Schauspielern. „Wo ist der Fuchs?“, fragt die achtjährige Nicole – um zu erfahren, dass diese Figur hier symbolisch in Gestalt des fuchsroten Flugzeugs vertreten ist. „Wer hat das Flugzeug gebaut?“, will Robert über die Requisite wissen, die Damminger selbst erschaffen hat.

Befürchtungen, wonach „Der kleine Prinz“ das letzte Stück war, das im Theaterladen Premiere feierte, hatten sich indes nicht bestätigt. Der Stadtrat hatte eine Erhöhung im Bereich der freiwilligen Leistungen beschlossen. Davon profitieren auch die freie Kulturszene und die Privattheater. Die Gesamtfördersumme für KiTZ beliefe sich damit im Jahr 2019 auf 50 000 Euro (Steigerung um 15 000 Euro) und im Jahr 2020 auf 55 000 Euro (Steigerung um 20 000 Euro) – die Haushaltsbeschlüsse des Stadtrats stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ADD, so die Pressestelle. Peer Damminger: „Wir sind wirklich sehr erleichtert und freuen uns, dass wir für die nächsten zwei Jahre Planungssicherheit haben.“ mav

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019