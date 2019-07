Herzblut für Pfingstweide

Ludwigshafen.Das frühere CDU-Ortsbeiratsmitglied Hermann Hackländer (Bild) ist kurz vor seinem 79. Geburtstag gestorben, teilte die Union am Freitag mit.

Die Pfingstweide lag ihm stets am Herzen. Er setzte sich besonders für die Umgestaltung des Ortskerns und den Erhalt des Einkaufszentrums ein. Der gebürtige Ostfriese und langjährige BASF-Mitarbeiter wohnte seit 1970 in der Pfingstweide. Mit seiner Frau Rosemarie engagierte er sich vielfältig, etwa in der protestantischen Kirchengemeinde. Hackländer trat 1982 in die CDU ein. Wegen seiner starken beruflichen Verpflichtungen übernahm er erst im Ruhestand Mandate in der Partei und in kommunalen Gremien. Er wirkte zehn Jahre lang bis 2014 im Ortsbeirat Oppau und gehörte ein Jahr lang als Nachrücker dem Stadtrat an.

2014 zog er mit seiner Frau nach Mannheim auf den Lindenhof um. Der Kontakt nach Ludwigshafen riss jedoch nie ab. Fraktionschef Peter Uebel würdigte ihn als verlässlichen Mitstreiter. ott

