Hilfe für Theater und Vereine

Ludwigshafen.Die Stadt will angesichts der Corona-Krise Kulturschaffende und Kulturvereine schnell und unbürokratisch unterstützen. Privattheater erhalten als Liquiditätshilfe zunächst 30 Prozent des Jahresförderbetrages, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Die Überweisungen sollen in den nächsten Tagen erfolgen – unabhängig von den vom Stadtrat beschlossenen Förderrichtlinien sowie im Vorgriff auf eine Entscheidung des Kulturausschusses am 17. Juni. Um die stark betroffenen Privattheater weiter zu entlasten, sieht die Verwaltung vom Nachweis der Mittelverwendung ab.

Auch Kulturvereine wie Musik- oder Karnevalvereine, die bereits Zuschüsse beantragten, können mit einer Unterstützung rechnen. Sie erhalten diese Zuschüsse ebenfalls schnellstmöglich, so die Verwaltung. Der Stadtvorstand habe bereits am vergangenen Donnerstag einer Vorlage der Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) über die Soforthilfen zugestimmt.

Zudem können bereits bewilligte Gelder für Projekte, die wegen der Corona-Verfügungen nicht wie geplant stattfinden können, abgerufen werden – sofern die Veranstaltung bis Jahresende realisiert werden kann. Damit will die Verwaltung insbesondere Akteure unterstützen, die sich am Kultursommer beteiligen.

Einzelkünstler werden unterstützt

Einzelkünstler, denen Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten weggebrochen sind, können ebenfalls eine Förderung beantragen. Dies gilt für Projekte, die virtuell umgesetzt werden oder der eigenen Professionalisierung dienen. Denkbar ist beispielsweise die Entwicklung neuer Formate, Archivierungen oder Digitalisierungsprojekte. Damit können Künstler die Krise überbrücken und Formate für die Zeit nach der Pandemie entwickeln.

„Wegen mangelnder Rücklagen und fehlender Einnahmen können Kulturschaffende häufig Fixkosten, wie Miete, Personal- und Sozialaufwendungen nicht mehr bedienen. Wir bleiben ein verlässlicher Partner an der Seite der Künstler und Vereine, die seit Jahren das gesellschaftliche Leben in der Stadt bereichern“, sagt die Kulturdezernentin. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020