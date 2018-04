Hilfe für verunsicherte Eltern

Anzeige

Ludwigshafen.Maria Beck beobachtet vor allem bei jungen Eltern eine wachsende Verunsicherung, was den Umgang mit ihren Kindern anbelangt. „Man muss nur mal am Wochenende einen Blick in die Notaufnahmen der Krankenhäuser werfen, die laufen förmlich über“, sagt die Sozialpädagogin. Oft wüssten junge Mütter und Väter im Krankheitsfall oder bei auffälligen Verhaltensweisen des Nachwuchses nicht, was zu tun sei. Die allgemeine Verunsicherung beschränke sich dabei jedoch nicht auf medizinische Angelegenheiten, sondern sei in allen Lebensbereichen erkennbar.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, startet das Jugendamt in Ludwigshafen mit einem neuen Angebot. Was sich hinter dem sperrigen Namen „Gesundheits- und Förderteams vor Ort – Förderung körperlicher, mentaler und sozialer Integrität von belasteten, schwer erreichbaren Eltern und ihrer Kinder“ verbirgt, ist schlicht ein Beratungsprojekt für Eltern mit Frühgeborenen, Säuglingen und Kindern bis drei Jahre. Die Leitung übernimmt Maria Beck vom Stadtjugendamt. Partner sind das St. Marienkrankenhaus und der Verein Familie in Bewegung.

Das Projekt Die „Gesundheits- und Förderteams vor Ort“ sind ein Gemeinschaftsprojekt des Stadtjugendamts, des Marienkrankenhauses und des Vereins Familie in Bewegung. Es richtet sich an Eltern mit Neugeborenen, Säuglingen und Kindern bis drei Jahre. Die Beratungstermine sind jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr bei Familie in Bewegung (Rheinallee 3) und mittwochs nach telefonischer Anmeldung im St. Marienkrankenhaus (Salzburger Straße 15). Tel. 0621/55 01-27 37. Das Projekt wird mit 19 000 Euro von der rheinland-pfälzischen Landesregierung gefördert.

Kochkurse und Ausflüge

„Ziel ist es, ein niederschwelliges Angebot insbesondere für Mütter zu schaffen“, sagt die Sozialpädagogin. Diese könnten sich sowohl mit sozialen als auch mit gesundheitlichen Fragen an die Beraterteams – in der Regel ein Tandem aus Kinderkrankenschwester und Sozialarbeiter – wenden.