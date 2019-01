Hilfen für die Familie

Ludwigshafen.Die Ökumenische Woche in Friesenheim widmet sich mit Vorträgen dem Thema Familie. Den Auftakt bildet ein Gottesdienst in der St. Josef-Kirche am Sonntag, 13. Januar, 18 Uhr. Detlev Lück vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung spricht am Montag, 14. Januar, 19.30 Uhr, im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum über den Wertewandel in der Familie und neue Geschlechterrollen. Jugenddezernentin Cornelia Reifenberg sowie Claudia Möller-Mahnke und Johannes Münd vom Caritaszentrum erläutern am Dienstag, 15. Januar, 19.30 Uhr im Gallusheim Beratungsangebote für Familien. In der Friedenskirche (Leuschnerstraße) wird am Mittwoch, 16. Januar, 19.30 Uhr, ein generationenübergreifendes Wohnprojekt präsentiert. Am Donnerstag, 16. Januar, 19.30 Uhr, stellen Mitarbeiter des Willi-Graf-Hauses, des Ludwig-Frank-Hauses und der evangelischen Jugend im Gemeindehaus der Paulusgemeinde familienfreundliche Angebote vor. ott

