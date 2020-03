Hilferufe auf dem Schulhof

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat einem Jugendlichen auf einem Schulhof in der Adolf-Diesterweg-Straße Geld und Handy geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Hausmeister der Adolf-Diesterweg-Realschule plus am Samstag gegen 17.35 Uhr Hilferufe gehört. Als er auf den Schulhof ging, flüchtete der Täter. Der etwa 16 Jahre alte Geschädigte erklärte ihm, dass er von dem anderen Jugendlichen auf den Schulhof gelockt worden sei. Dieser habe einen Schlagring in der Hand gehabt, ihm gedroht und die Herausgabe von Geld und Handy verlangt. Als der Hausmeister die Polizei anrief, verschwand der Geschädigte. Der Täter ist etwa 16 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kräftig und hat braune kurze Haare. Der Geschädigte ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat schwarze kurze Haare.

Die Polizei bittet den überfallenden Jugendlichen, sich zu melden. Sie nimmt auch Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020