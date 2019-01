Hindernisse gegen Autoraser

Ludwigshafen.Prächtige Stimmung herrschte beim Neujahrsempfang von Mundenheims Ortsvorsteherin und Landtagsabgeordneten Anke Simon (SPD) mit 150 Gästen im fasnachtlich dekorierten Saal im Seniorenwohnheim Franz Siegel. Im Rückblick auf 2018 hob sie das 100-jährige Bestehen der Berufsfeuerwehr und den Neubau der Integrierten Leitstelle hervor. Besonders freute sie sich, dass das Land eine personelle Stärkung des Jugendzentrums mit den Straßensozialarbeitern unterstütze. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass wir die Zuschüsse für den Theaterladen retten konnten“, sagte die Ortsvorsteherin.

Da viele Autofahrer im Bereich der Neubauten auf dem alten Coca-Cola-Gelände in der Wollstraße zu schnell fahren, würden Verkehrsinseln gebaut werden, dass „man im Schlangenweg auch Schlangenlinien fahren“ müsse, so Simon. Bei ihrem Ausblick auf das neue Jahr berichtete sie auch, dass beide Gesangvereine in Mundenheim zur Chorgemeinschaft fusionieren. 2019 sollen zudem die Planungen zur Erweiterung der Schillerschule beginnen.

1250-Jahr-Feier wird vorbereitet

„Mein Lieblingsthema ist seit 15 Jahren der Posttunnel. Es ist dringend notwendig, dass in diesem Jahr der Posttunnel geöffnet wird“, sagte die Ortsvorsteherin unter großem Beifall. Sie erinnerte auch daran, dass Mundenheim im nächsten Jahr 1250 Jahre alt wird und warb dafür, sich im neu gegründeten Förderverein bürgerschaftlich zu engagieren.

Unter dem Motto „Danke, Anke“ dankte sich Holger Scharff (SPD), Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Mundenheimer Vereine, der Ortsvorsteherin für die Unterstützung. Er erinnerte daran, dass die Arbeitsgemeinschaft in diesem Jahr 50 Jahre alt werde und warb unter dem Motto „Nur gemeinsam sind wir stark“ für mehr Zusammenhalt in Mundenheim.

Simon überreichte dem Vorsitzenden des Karnevalvereins Munnemer Göckel , Jürgen Baader, den Schlüssel der Kasse des Ortsvorsteherbüros. Dafür überreichte er Simon eine altrosafarbene Metall-Geldkassette als „Datenschutzklaukassette“, damit es keinen großen Datenklau mehr gebe. Eine Augenweide waren die Tanzdarbietungen, etwa der Tanzmariechen Guilana Jaquinta sowie Lea Mack. jom

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019