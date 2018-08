Hitziger Streit um Kerweplatz-Verlegung

Anzeige

Ludwigshafen.Eine mögliche Verlegung des Kerweplatzes erhitzt in Oppau die Gemüter. Gegner einer Verlagerung haben nach eigenen Angaben bereits 400 Unterschriften gesammelt. Mehr als 60 interessierte Bürger sind zur jüngsten Ortsbeiratssitzung erschienen, um den aktuellen Sachstand zu hören. Rederecht hatten sie nicht. „Entschieden ist noch nichts“, sagte Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD). Erst müsse ein entsprechendes Bauvorhaben bei der Stadt offiziell angemeldet werden, dann könne man verschiedene Alternativen prüfen.

Stadt will nicht zahlen

Klar sei nur, dass die Stadt nicht bereit ist, für einen neuen Kerweplatz zu zahlen. Hier sei der Verursacher gefordert, und das sei die Firma Lidl. Diese sei an ihn herangetreten mit der Absicht, in etwa zwei Jahren den Markt am Bahnübergang abzureißen und durch einen größeren Neubau zu ersetzen, so Scheuermann. Das sei aber nur zulasten des bisherigen Parkplatzes möglich, der in Erbpacht genutzt und einmal im Jahr für die Kerwe zur Verfügung gestellt wird. Künftig wäre das Gelände dann zu klein für die Kerwe – ein Alternativstandort müsse gefunden werden, im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge) als Veranstalter des Festes.

Die Arge habe sich in ihrer Vollversammlung grundsätzlich einverstanden erklärt, so Scheuermann. „Es waren aber nicht alle eingeladen“, widersprach Stefan Pfeiffer (53), einer der Organisatoren der Unterschriftensammlung. Sein Vater ist im Vorstand des Vogelschutzvereins und seine Gärtnerei liegt genau dort, wo künftig gefeiert werden könnte: Auf einem Maisacker an der K 1/Ecke Rheinstraße könnte ein BASF-Parkplatz gebaut werden, „um den Parkdruck von den Anwohnern zu nehmen“, so Scheuermann. Die BASF sei daran sehr wohl interessiert, widersprach er einem Medienbericht – allerdings als Pächter des Platzes, nicht als Käufer.