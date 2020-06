Hochdruck angemahnt

Ludwigshafen.Der Brand unter der Hochstraße Nord zeigt nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz , wie fragil und anfällig für Störungen die Verkehrssituation in Ludwigshafen und in der Region ist. Sie fordert daher, die Sanierung beider Rheinquerungen mit Hochdruck voranzutreiben. Die Wirtschaft sei zwar erleichtert, dass die Hochstraße Nord weiter für den Verkehr genutzt werden könne. Die Corona-Krise dürfe nicht dazu führen, dass die Lösung der drängenden Infrastrukturprobleme aufgeschoben werde. „Dieses Mal sind wir von einer Sperrung der Hochstraße Nord gerade noch verschont geblieben. Von Glück darf jedoch das Schicksal der Verkehrsadern in Ludwigshafen nicht abhängen“, mahnt Bereichsleiterin Nicole Rabold. Die Sanierung beider Rheinquerungen müsse beschleunigt und die Frage der Finanzierung endlich geklärt werden, so Rabold weiter.

Obwohl das Verkehrsaufkommen in der Corona-Krise gesunken sei, bleibe das Thema drängend. „Das Verkehrsaufkommen wird wieder zunehmen, sobald sich die Konjunktur erholt. Trotz Verkehrswende und zunehmender Zahl von Home-Office-Möglichkeiten bleiben die Rheinquerungen unverzichtbar.“ ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020