Hochklassige Rennen – aber mäßiger Zuspruch

Ludwigshafen.Der jüngste Renntag auf dem Friesenheimer Betonoval des Radsportclubs Ludwigshafen (RSC) mit dem Kampf um die „Silbernen Eulen“ war für die Veranstalter – trotz mitreißenden Sports – kein voller Erfolg. Denn obwohl es die begehrten Silberlinge nach der epischen Blütezeit in den 80er Jahren und Jahrzehnten der Abstinenz nun bereits im zweiten Jahr wieder zu erringen gab, hielt sich die Publikums-Nachfrage im Stadion an der Weiherstraße in deutlichen Grenzen.

„Noch sehen wir das als eine Art Feuertaufe“, wie Organisator Hermann Ballosch im „MM“-Gespräch berichtet, „aber langfristig müssen sich solche Veranstaltungen natürlich rentieren“, betont der Radsportkenner und verweist auf das Renngeschehen – dabei verspricht er keineswegs von ungefähr „hochklassigen Rennsport“.

Beifall für Miriam Welte

Schon bei den Jugendwettbewerben präsentiert sich eine internationale Konkurrenz, die sich in den Wertungsläufen Runde um Runde leidenschaftlich um die 333 Meter lange Bahn peitscht und den ersehnten motivierenden Jubel doch ein wenig entbehren muss.

Ein erster stärkerer Beifall ist erst zu vernehmen, als sich Olympiasiegerin und Weltmeisterin Miriam Welte auf ihr erstes Sprint-Duell einstellt. Zwar schafft es die deutsche Top-Athletin nach zwei knochenharten Entscheidungsrunden gegen die Australierinnen Kaarle McCulloch und die spätere Siegerin Stephanie Morton am Ende nicht aufs Podest, doch der Hauch von Weltklasse liegt auf der Bahn – und der sollte sich fortsetzen: Im Madison der Damen, das die Australierinnen Macay Stewart und Amy Cure in einer engen Konkurrenz in mehr als 70 Runden furios in den Beton brennen, aber auch in den Keirin-Rennen, die dank des Derny-Fahrers Peter Stahl, aber auch bärenstarken radlerischen Leistungen bei sommerlichem Bilderbuchwetter zu einem Glanzlicht des Abends avancieren.

Wem es bis dahin noch nicht spannend genug gewesen ist, durfte bei der Königsdisziplin, dem 40 Kilometer-Rennen über 120 Runden in Friesenheim, auf seine Kosten kommen. Denn in einer atemlosen Konkurrenz, in der sich Philip Weber und Leo Appelt mit einsamer Arbeit im Wind der Spitze ebenso verdient machten wie die Argentinier Ruben Ramos und Ivan Ruiz, sind es nach vielfach wechselnder Führung Achim Burkart und Moritz Augenstein, die sich die „Silbernen Eulen“ durch Beharrlichkeit und Stehvermögen sichern. Da ändern auch die schwachen Ergebnisse der beiden Deutschen beim abschließenden Scratch-Rennen, das der Russe Mamir Stash an diesem längst dunkel gewordenen Abend souverän nach Hause holt, nichts mehr: Der Renntag ist ein Sieg für den deutschen Bahnradsport – und sollte doch auch einer für den RSC Ludwigshafen sein.

An Strategien feilen

Wer Hermann Ballosch lauscht, wie er von der Konkurrenz erzählt, die Jahr für Jahr aus Barbados und Neuseeland, Algerien, Südafrika und vielen anderen Teilen der Welt anreist, um in Ludwigshafen den Sieg zu erringen, blickt in ein stolzes Gesicht – dessen Geduld sich dennoch langsam aber sicher einem Ende zuneigt.

Ein Jahr will er den „Silbernen Eulen“ auf der heimischen Bahn noch geben, dann möchte er mit seinem Team in die Aufarbeitung gehen und über die Zukunft der einstigen Traditionsveranstaltung nachdenken. So lange will er noch an Strategien feilen und versuchen, das Ereignis „so hip zu gestalten, dass wir einfach attraktiver sind als die anderen Veranstaltungen.“ Oder wie es Friesenheims Ortsvorsteher Günter Henkel in Worte fasst: „Auch, wenn hier nicht so viel Show herrscht wie bei der Sixdays-Night – ein bisschen mehr Zulauf wäre wirklich wichtig.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/ludwigshafen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018