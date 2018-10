Hochschüler finden wenig Attraktives

Ludwigshafen.Wer sich in Oldenburg als Student wohnhaft melde, bekomme ein Fahrrad und einen Einkaufsgutschein, berichtete Marcel Wildfeuer. In Mannheim bekomme man das erste Semesterticket gratis, fügte der 25-Jährige hinzu. Was er bekommen habe, als er 2015 zum Marketing-Studium nach Ludwigshafen zog, sei ein Brief der Stadt mit dem Hinweis gewesen, dass ihm „bis zu 1000 Euro Strafe“ drohten, wenn er sich nicht binnen sieben Tagen hier wohnhaft melde.

Der aus Oldenburg stammende junge Mann hatte sich bei einer Podiumsdiskussion in der Aula der Hochschule zu Wort gemeldet. „Studenten und Kultur. Eine Chance für die Belebung der Ludwigshafener Innenstadt“, lautete der Titel der Veranstaltung, die das Unternehmen Kuthan Immobilien innerhalb seiner Reihe „Immobilien am Abend“ ausgerichtet hatte. „Hier ist es sehr, sehr schwer überhaupt Studenten und Studentenkultur zu finden“, schilderte Wildfeuer seinen Eindruck von Ludwigshafen. Er habe im Hemshof eine Wohnung anmieten müssen, nachdem es ihm nicht gelungen sei, eine WG zu finden.

Bezahlbares Wohnen wichtig

Studenten waren dem Augenschein nach auch wenige unter den geschätzt 70 Besuchern in der Aula. Und auf dem Podium waren keine Studierenden vertreten, wie Hochschulpräsident Peter Mudra feststellte. Er stellte sich hier an der Seite von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Lukom-Geschäftsführer Michael Cordier, Hack-Museumsdirektor René Zechlin, Kulturbüro-Leiter Fabian Burstein und Kuthan-Immobilien-Inhaber Georg Kuthan den Fragen des Moderators Steffen Gierescher und des Auditoriums.

„Bei der zukünftigen innerstädtischen Entwicklung kommt dem Bereich Studenten und Kultur eine ganz erhebliche Bedeutung zu“, hatte Kuthan bekräftigt. Mudra führte Wünsche auf, die Studenten in Gesprächen mit Blick auf die Frage „Wie sollte studentisches Wohnen in Ludwigshafen aussehen?“ geschildert hätten. Hierbei sei es „immer um bezahlbaren Wohnraum“ gegangen, ebenso freies, kostenloses WLAN und gute Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt oder der Wunsch nach „Kneipen, Clubs für junge Leute“ und Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Mit Steinruck sprach der Moderator über die von der Landesregierung abgelehnte Idee eines „City-Campus“: „Ich hätte gerne die Hochschule in der Innenstadt gehabt“, so Steinruck. „Ich bin auch nach wie vor mit dem Hochschulminister im Gespräch, für den Fall, dass es eine nächste Möglichkeit gibt“, fügte sie hinzu. „Und ich bin mir sicher – wir haben hier eine wachsende Hochschule mit einer großen Zukunft –, dass wir dann Innenstadtstandorte nehmen.“

„Das ist Fakt, dass für eine lebendige Kulturszene eine Studentenschaft wichtig ist“, erklärte Fabian Burstein. „Wir müssen gewisse Projekte etablieren, die mit der Hochschule stattfinden“, um damit „einfach wieder das zu erreichen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: dass nämlich die Kulturlandschaft eigentlich eine Diskurszelle von Studenten ist.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018