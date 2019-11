Hochschule lädt ein

Ludwigshafen.Führungen über den Campus, Schnuppervorlesungen, Infovorträge und Aktionsstände: Bei einem Tag der offenen Tür an diesem Samstag, 23. November, können Interessierte von 10 bis 14 Uhr einen Einblick in den Alltag an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft erhalten. Die vier Fachbereiche der Einrichtung in der Ernst-Boehe-Straße 4 informieren über 43 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen. Besuche in der Bibliothek oder in der Mensa sind ebenfalls möglich.

Auch der in der Maxstraße ansässige Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen, der Weincampus Neustadt und das Ostasieninstitut sind ebenso wie die Graduate School Rhein-Neckar, das Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung, das International Office oder die Geschäftsstelle Alumni mit vor Ort. jei

