Hochschule Ludwigshafen verabschiedet einen Jahrgang

Vivien Scheer, die ihren Bachelor in Marketing absolviert hat, hielt die traditionelle Studierendenrede. „Zu Beginn des Studiums hatte der größte Teil von uns keine Ahnung, was auf ihn zukam. Der Zusammenstoß mit der Realität kam dann nach der ersten versemmelten Klausur – Zeit, sich den Herausforderungen des Erwachsenwerdens zu stellen. Bei der nächsten Klausur ist man gewappnet und schließt sich in Lerngruppen zusammen.“ Ein Hochschulabschluss sei noch immer keine Selbstverständlichkeit. Die Absolventin ging auf Probleme der Zeit ein – wie den verantwortungslosen Umgang mit Ressourcen einiger Großkonzerne, die Vermüllung der Meere, die Missachtung der Menschenrechte. Die Zukunft liege in der Hand der jetzigen jungen Menschen, die Einfluss auf das Geschehen nehmen können.

Thomas Bull vom Verein der Freunde und Förderer würdigte herausragende Leistungen der Absolventen Andreas Gold, Guido Schmitter, Jan Orth und Pelin Öztoprak. Das Jazz-Ensemble Regina Litvinova Quartet der Musikschule Ludwigshafen und Comedian Chako Habekost sorgten für Begleittöne.

