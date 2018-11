Hochschule öffnet ihre Türen

Ludwigshafen.Mit Schnuppervorlesungen und Vorträgen stellt die Hochschule Ludwigshafen am Samstag, 24. November, von 10 bis 14 Uhr bei einem Tag der offenen Tür auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße ihr breites Studienangebot in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen vor. Sie bietet auch Führungen, Bibliotheks- oder Mensabesuch an. Bei der Veranstaltung sind auch der in der Maxstraße ansässige Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen, der Weincampus Neustadt und das an der Rheinpromenade beheimatete Ostasieninstitut (OAI) vertreten. Gleiches gilt für das Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW), das International Office oder die Geschäftsstelle Alumni. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018