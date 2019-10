Hochstraße: CDU-Fraktionchef Baldauf fordert schnellen Abriss

Die gesperrte Hochstraße Süd – ein gewohnter Anblick für Pendler. © dpa

Ludwigshafen. Die gesperrte Hochstraße Süd hat am Dienstag den Landesverkehrsausschuss in Mainz beschäftigt. Die CDU-Fraktion thematisierte dabei vor allem die wirtschaftlichen Schäden sowie die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wie ein Sprecher bestätigte, befindet sich der Fraktionschef Christian Baldauf exakt auf der Linie der Ludwigshafener

...