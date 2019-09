Hochstraße in der Kerweredd

Ludwigshafen.Das Festzelt ist voll, die Stimmung gut. An den Buden und Fahrgeschäften der Schausteller herrscht reger Betrieb. Eigentlich ist alles wie immer in Friesenheim. Nur selbstverständlich ist das nicht mehr. Im Vorfeld der Eulenkerwe hielten sich hartnäckig Gerüchte, die 42. Auflage könnte ausfallen, ähnlich wie zuvor schon das Sternstraßenfest. Dass nun doch vier Tage lang auf dem Otto-Buckel-Platz gefeiert werden kann, ist einigen Wenigen zu verdanken – allen voran „Kerwewirt“ Hans Lux.

Der Friesenheimer Gastronom hat mit seiner Mannschaft die Bewirtung im Festzelt übernommen. In den vergangenen Jahren hatten das einzelne Mitgliedsvereine der „Arge“ (Arbeitsgemeinschaft der Vereine) gestemmt, in täglich wechselnder Besetzung. Doch die alte Arge mit dem eingespieltem Organisationsteam gibt es nicht mehr, und die neue Arge unter ihrem neuen Vorsitzenden Günther Henkel wartet noch auf grünes Licht vom Amtsgericht für ihre Satzung. Deshalb konnte sie aus rechtlichen Gründen nicht Hauptveranstalter sein.

Diese Rolle übernahm die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom). „Ein einmaliges Konstrukt. Was die Zukunft bringt, weiß man nicht“, so Hans Lux im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit Mai hat er zusammen mit Marktmeister Friedrich Bauer und Arge-Kassierer Peter Semler viel Kraft und Zeit investiert, damit die Festbesucher möglichst unbeschwert feiern können. Offiziell eröffnet wurde die Kerwe am Samstag von Ortsvorsteher und Arge-Chef Henkel sowie Schirmherr Dieter Feid von der TWL. Eine Kachel mit Ortswappen gab es dabei für Schausteller Thomas Herzberger, der dieses Jahr zum 30. Mal mit dabei ist. Zudem ist er neuer Sprecher des Schaustellerverbands und insofern gut vernetzt. „Auf kleiner Fläche gut gelungen“ attestierte er der Eulenkerwe und warb für den Seniorennachmittag am Montag (ab 14.30) sowie den Kindernachmittag (14 Uhr) und das Höhenfeuerwerk bei Dämmerung am Dienstag.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zeigte sich nach einem Rundgang über den Platz zufrieden und dankte „allen, die das möglich gemacht haben“. „Kerweborsch“ Michael Stein schlug in seiner Kerweredd zur Lösung des Verkehrsinfarkts rund um die Hochstraßen vor, zwei neue Brücken zu bauen – die eine könne man ja nach der OB benennen, die andere nach ihm.

