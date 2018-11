Hochstraße Süd: Betrunkener Falschfahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen.Ein betrunkener Falschfahrer hat auf der Hochstraße Süd in Ludwigshafen einen Frontalzusammenstoß zweier Pkw verursacht. Nach Angaben der Polizei war ein 23-jähriger Mann mit einem 20-jährigen Freund am frühen Sonntagmorgen gegen 3.51 Uhr auf der Hochstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs. In Höhe des Südwestknotens kam ihnen der Pkw eines 25-jährigen Ludwigshafeners entgegen, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Mit im Auto des Falschfahrers saß ein 36-jähriger Mann. Es kam zu einem nahezu frontalen Zusammenstoß der beiden Pkw, in Folge dessen das Fahrzeug des 23-Jährigen zur Seite geschleudert wurde. Er stieß dabei mit dem Auto eines 20-jährigen Verkehrsteilnehmers zusammen, der auf der B37 unterwegs war. Zwei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der dritte Pkw wurde im Frontbereich beschädigt. Der 23-Jährge wurde mit leichten Verletzung am Oberkörper und der Halswirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer und die übrigen Insassen der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch sein Beifahrer war alkoholisiert. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Er muss zudem mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die die Hochstraße Süd in Fahrtrichtung A 650 gesperrt. (pol/onja)