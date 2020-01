Hochstraße Süd: Chance auf schnellen Neubau

Von Thomas Schrott

Ludwigshafen. Die Aussichten auf einen schnelleren Neubau der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen, der bislang mit rund zehn Jahren kalkuliert wurde, sind gestiegen. Denn der Bundestag hat am Freitag ein Planungsbeschleunigungsgesetz verabschiedet. Danach ist bei Ersatzneubauten von Verkehrsprojekten kein langwieriges Planfeststellungsverfahren mehr nötig, wenn auf eine „erhebliche Umgestaltung“ verzichtet wird. Endgültig entscheidet der Bundesrat darüber am 14. Februar.

Die Zustimmung des Bundestags sorgt für große Erleichterung in der Region. „Damit verbessern sich die Chancen, dass die neue Hochstraße bereits in etwa fünf Jahren fertig sein könnte“, erklärte Ralph Schlusche, Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sprach von einem Hoffnungsschimmer inmitten der schwierigen Verkehrssituation. „Es ist gut, dass wir gemeinsam mit den Akteuren der Region an den Bund und die Länder appelliert haben und nun das Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht wird“, betonte Manfred Schnabel, Präsident der IHK.

Mit dem neuen Gesetz will das Bundesverkehrsministerium 14 ausgewählte Projekte bei Straßen, Bahnstrecken und Wasserwegen schneller verwirklichen und einen „Investitionsstau“ abbauen.

Umweltprüfungen und die Beteiligung der Öffentlichkeit seien gesichert, hieß es vom Ministerium. Der Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn warnte jedoch davor, Rechte von Bürgern und Verbänden einzuschränken. Kritik kam auch von Umweltverbänden. NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller sprach am Freitag von einem „Angriff auf den Rechtsstaat“.

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) versicherte indes, dass auch nach dem Beschleunigungsgesetz Anwohner angehört, Gutachten eingeholt und die Arbeiten europaweit ausgeschrieben würden.

Bis 2025 fertig?

Nachdrücklich dankte sie der Landesregierung Rheinland-Pfalz. „Nur durch deren Einsatz kann das Gesetz auch auf das Hochstraßen-Projekt angewendet werden. Das bringt uns deutlich schneller ans Ziel und ist deshalb ein Grund zur Freude“, sagte Steinruck. Durch das Beschleunigungsgesetz könnte der Neubau bis 2025 fertig sein, so auch ihre Hoffnung.

Der Ludwigshafener CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes erwartet einen Schub für die Chemiestadt. „Wir haben in dem Gesetz solche Fälle wie die Hochstraße Süd als Ersatzneubauten neu definiert. Wenn es um eine Erneuerung von Verkehrsprojekten geht, die schon einmal genehmigt wurden, brauchen wir kein langwieriges Verfahren.“ Die Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Doris Barnett freute sich, dass es gelungen sei, „ein Stück Bürokratie abzubauen“ – auch wenn es dafür enge Voraussetzungen gebe.

„Nicht zu früh freuen“

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) sprach von einem wichtigen Erfolg für die Region. Aber er warnte davor, sich zu früh zu freuen. Die Bundesländer könnten im Bundesrat diesen Erfolg noch gefährden, denn gerade die Aufnahme dieser Ersatzneubauten stoße bei einigen Bundesländern auf Widerstand. „Deshalb sind die Landesregierungen in der Pflicht, das Beschleunigungsgesetz durch ihren Widerstand nicht zu einer Farce zu machen“, so Löbel. Wenn der Bundesrat zustimmt, könnte das Gesetz zum 1. März in Kraft treten.

Die Hochstraße Süd, die die Adenauer-Brücke mit der A 650 verbindet, ist seit August 2019 wegen Rissen in der Tragkonstruktion gesperrt. Ab März soll das Bauwerk in Ludwigshafen abgerissen werden – und bis Ende Juni verschwunden sein. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020