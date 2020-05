Hochstraße Süd: Fräsarbeiten haben begonnen

Ludwigshafen.An der Hochstraße Süd in Ludwigshafen haben die Fräsarbeiten begonnen. Mit einer ferngesteuerten Fräse haben die Bauarbeiter die erste Bahn des Asphalts heruntergefräst.

Parallel dazu werden derzeit die Schlitze in der Fahrbahn zubetoniert, in denen sich sogenannte Querkraftkopplungen befinden. Diese dienen dazu, die Belastung auf der Hochstraße zwischen den einzelnen Bauwerken zu verteilen. Dies soll beim Abriss jedoch gerade nicht stattfinden. Deshalb müssen sie durchsägt werden. Dies geht jedoch aus technischen Gründen nur, wenn die Stahlverbindungen in einem Betonbett liegen. Deshalb müssten sie erst einbetoniert werden, auch wenn das zunächst widersprüchlich klinge, erläutert der Leiter der Tiefbauabteilung, Björn Berlenbach.