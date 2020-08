Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Straßenbahnverkehr wieder ab 14. September

Ludwigshafen.Ungeachtet der Hitzewelle geht der Abbruch der Hochstraße Süd planmäßig weiter. Der Straßenbahnverkehr zum Berliner Platz und in die südlichen Stadtteile wird am 14. September wieder aufgenommen, bekräftigten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Tiefbau-Bereichsleiter Björn Berlenbach am Dienstag beim wöchentlichen Medienbriefing.

„Das ist ein großer Schritt in die Normalität und wird entsprechend gewürdigt“, sagte Steinruck. Einzelheiten nannte sie nicht, Näheres werde mit der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH abgestimmt. Ein großes Fest gebe es aber erst, wenn die gesamte Hochstraße abgerissen ist.

Der nächste Abschnitt zum Abbruch der einsturzgefährdeten Pilzhochstraße beginnt Anfang oder Mitte September, so Berlenbach. In dieser Phase werde das Parkhaus Dammstraße sieben bis acht Tage lang gesperrt. Die Anwohner können in dieser Zeit aber kostenlos auf das Parkhaus Walzmühle ausweichen, sagte Steinruck.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH setzt unterdessen elf neue Masten für die Oberleitungen der Straßenbahnen im Bereich Mundenheimer Straße. Zuvor wurde das Erdreich mit Probebohrungen untersucht, denn die Masten werden in einer Tiefe von fünf Metern verankert. Der Kampfmittelräumdienst hatte das Areal ebenfalls inspiziert, aber nichts Verdächtiges gefunden. Für das Aufstellen der neuen Masten wurde auch ein Gutachter eingeschaltet, erst danach wurde die Genehmigung erteilt.

In der kommenden Woche werden die Oberleitungen an den Masten montiert, so dass der Straßenbahnverkehr zum Berliner Platz und in die südlichen Stadtteile am 14. September wieder aufgenommen wird.

Keine größeren Schäden verursachte der Abriss der Hochstraße an den Gleisen an der Mundenheimer Straße. „Messungen haben nur eine minimale Abweichung von einem Millimeter gegenüber dem früheren Zustand ergeben“, berichtet der RNV-Sprecher. Daraufhin wurde der Bereich um die Schienen ausgegraben. „An den Fundamenten ist aber alles okay, deshalb mussten letztlich keine Schienen ausgetauscht werden.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020