Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Vorarbeiten zum Abriss beginnen am Montag

Ludwigshafen.Die Stadt Ludwigshafen beginnt an diesem Montag mit den Vorarbeiten zum Abriss der Hochstraße Süd. Wie die Verwaltung mitteilte, werden in der Dammstraße 14 Platanen gefällt werden. Dies soll während der Abrissphase eine ungehinderte Zufahrt zur Tiefgarage des Mosch-Hochhauses garantieren. Nach dem Naturschutzgesetz müssen die Bäume bis spätestens am 1. März gefällt sein. Im Zeitraum von 1. März bis 31. September sind grundsätzlich keine Baumfällungen zulässig, wie die Stadt informiert.

Die Grünen im Rat bedauern die Entscheidung der Stadt und fordern, dass die Platanen vollwertig ersetzt werden sollen. Dass die Platanen weichen müssten, sei wohl unvermeidlich,m aber ein schwerer Schlag für die Anwohner, die im Zusammenhang mit dem geplanten Metropolhauses jahrelang für den Erhalt des Platanenhains gekämpft hätten, bedauert Monika Kleinschnitger, Co-Vorsitzende der Grünen im Rat. Platanen hätten zwar einen geringen ökologischen, aber einen hohen emotionalen Wert, ergänzt Hans-Uwe Daumann, bau- und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion. Platanenalleen in der südlichen Innenstadt seien stadtbildprägend, bedauert Daumann.

